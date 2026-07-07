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В Москве и Подмосковье ночью ожидаются дожди

Гидрометцентр: в Москве и Подмосковье в ночь на 8 июля ожидаются дожди
Александр Кряжев/РИА Новости

Предстоящей ночью и утром 8 июля в Москве и Подмосковье может выпасть от 2 до 5 мм осадков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Наиболее интенсивный дождь ожидается с полуночи до 03:00 мск. Ночью температура воздуха составит +13…+15°C в Москве и +11…+16°C по области. Днем в среду синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами небольшой или умеренный дождь.

Воздух прогреется до +20…+22°C в столице и до +18…+23°C в Подмосковье. Ветер будет южным, 6–11 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

По данным Гидрометцентра, погоду в Центральной России будет определять обширный циклон, который принесет кратковременные дожди, а в отдельных районах — ливни и грозы.

До этого главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что жаркая погода вернется в Москву в пятницу, 10 июля. По словам синоптика, в этот день город на некоторое время попадет в теплый сектор циклона. Температура поднимется до +25...27°C.

Ранее президент США заявил, что штормы приносят удачу в любой ситуации.

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