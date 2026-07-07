Россиянин вымогал у подростка деньги, угрожая ему и его семье

В Калининградской области мужчина вымогал 300 тысяч у 15-летнего подростка

В Нестерове перед судом предстанет 34-летний местный житель, обвиняемый в вымогательстве у 15-летнего подростка, сообщает СУ СК России по Калининградской области.

По версии следствия, с августа 2025 года по февраль 2026-го мужчина неоднократно встречался с юношей и переписывался с ним в соцсетях, требуя 300 тыс. рублей и угрожая расправой ему и его семье.

Против злоумышленника возбудили дело по п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в крупном размере). Следователи допросили свидетелей, изучили переписку и детализацию звонков, а также собрали другие доказательства.

В ближайшее время мужчина предстанет перед судом, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

До этого двое петербуржцев ворвались в квартиру бизнесмена и вымогали у него 12 млн рублей. Молодые люди утверждали, что это долг перед бывшим партнером за некачественно выполненные строительные работы. Не получив желаемого, налетчики скрылись, а потерпевший — 50-летний предприниматель — обратился в полицию. Нападавших задержали, у одного из них изъяли сигнальный пистолет.

Ранее в Башкирии банда похищала людей и вымогала деньги.