Двое петербуржцев ворвались в квартиру бизнесмена и вымогали у него 12 млн рублей

В Санкт-Петербурге полиция задержала двоих 24-летних мужчин по подозрению в вымогательстве у директора строительной фирмы. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на Софийской улице, неизвестные ворвались в квартиру 50-летнего предпринимателя и угрожая пистолетом потребовали у него 12 млн рублей, утверждая, что это долг перед бывшим партнером за некачественно выполненные строительные работы. Не получив желаемого, налетчики скрылись, потерпевший обратился в полицию.

Нападавших задержали, у одного из них изъяли сигнальный пистолет, он направлен на экспертизу. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве, фигурантам может грозить до 15м лет лишения свободы.

До этого в Башкирии банда похищала людей и вымогала деньги. Шестеро фигурантов год занимались вымогательством и похищали людей. У трех потерпевших им удалось отобрать 12 млн рублей. Обвиняемых задержали, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о бандитизме, всем участникам преступной группировки грозят длительные сроки заключения

Ранее мужчина с игрушечным пистолетом совершил налет на магазин в Иркутской области.