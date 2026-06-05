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Общество

В Башкирии банда похищала людей и вымогала деньги

В Башкирии судят банду, похищавшую людей ради денег
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

В Башкирии перед судом предстанут шестеро подельников, которые сколотили банду, похищали людей и вымогали деньги. Об этом сообщает прокуратура республики.

По данным следствия, шестеро фигурантов год занимались вымогательством и похищали людей. У трех потерпевших им удалось отобрать 12 млн рублей. Чтобы получить порядка 3,2 млн злоумышленники похитили одного мужчину и его брата, завладели их автомобилем марки Mercedes Benz, на котором доехали до Кумертау, где забрали нужную сумму.

В апреле прошлого года бандиты приехали к дому своего знакомого, с которым у них раньше был конфликт. Они несколько раз выстрелили в него из травматического пистолета. Мужчина получил травмы, его здоровью был причинен легкий вред.

Обвиняемых задержали, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о бандитизме, всем участникам преступной группировки грозят длительные сроки заключения, максимальное наказание по статье о бандитизме — 15 лет колонии.

Ранее «полиция нравов» насиловала и грабила девушек, проводивших время с юношами.

 
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