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Общество

Юная россиянка выдавала себя за сотрудницу полиции и обманула пенсионерку

В Калининградской области девушка обманула пенсионерку под видом сотрудницы МВД
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Калининградской области 17-летнюю девушку будут судить по делу о мошенничестве и использовании поддельного удостоверения, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, старшеклассница из Черняховского района познакомилась с барменом, представилась Дариэлой и напросилась переночевать. Утром гостья заявила его 78-летней бабушке, что якобы является сотрудницей полиции и помогает предотвратить мошенничество.

Пожилая женщина поверила ей и дала телефон, с которого подросток перевела себе более 17 тыс. рублей. Позже девушка провернула похожую схему в магазине. Она показала продавцу‑консультанту красную «корочку», попросила пароль от телефона, которым она воспользовалась для оплаты покупок.

После задержания школьница в присутствии матери оскорбила полицейского. В ближайшее время несовершеннолетняя предстанет перед судом. Ей вменяют мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, публичное оскорбление представителя власти и кражу с банковского счета.

Ранее телеведущая, освещавшая новости о мошенниках, сама перевела им 5 млн рублей.

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