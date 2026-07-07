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Общество

Телеведущая, освещавшая новости о мошенниках, сама перевела им 5 млн рублей

В США телеведущая перевела мошенникам $70 тысяч
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Телеведущая, освещавшая новости о мошенниках, сама перевела им пять млн рублей, пишет Yourcentralvalley.

По словам бывшей телеведущей Алекс Дельгадо все началось с СМС, которое выглядело как официальное уведомление от банковского приложения. В сообщении говорилось о подозрительной активности в ее аккаунте и содержался номер телефона для связи.

«Я позвонила по указанному номеру, и мне ответили якобы сотрудники. Затем меня переключили в отдел по борьбе с мошенничеством. Все звучало абсолютно правдоподобно», — рассказала женщина.

Во время разговора злоумышленники убедили ее, что неизвестный человек из Азии пытается получить доступ к ее счету. Чтобы «защитить средства», Алекс предложили временно перевести деньги на другой счет до завершения проверки.

Будучи уверенной, что разговаривает с настоящими сотрудниками компании, Дельгадо в течение двух дней перевела все свои сбережения в размере $70 тысяч (пять млн рублей).

Лишь когда мошенники начали настойчиво требовать не прерывать разговор, журналистка осознала, что стала жертвой обмана. Она сразу связалась со службой поддержки банка через официальное приложение, однако деньги к тому моменту уже были переведены.

Несмотря на обращения в различные организации, вернуть похищенные деньги Дельгадо пока не удалось.

Ранее два брата, выдававших себя за ближневосточных бизнесменов, обманули людей на $21 млн.

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