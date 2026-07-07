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Общество

Пенсионерка из Уфы пыталась получить посылку и лишилась 7,5 млн рублей

В Башкирии пенсионерка пыталась получить посылку и осталась без денег
Shutterstock/FOTODOM

В Уфе 59-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников и потеряла более 7,5 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Республике Башкортостан.

Женщина получила СМС о доставке посылки, а затем в мессенджере ей пришло сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах». Неизвестные предложили ей срочно связаться с «поддержкой» по указанному номеру. Позвонив, пенсионерка услышала голос девушки, представившейся сотрудницей Роскомнадзора.

Она убедила уфимку, что на нее оформлена доверенность, позволяющая мошенникам брать кредиты и снимать деньги. Для «безопасности» аферистка попросила перейти в другой мессенджер. Затем с пенсионеркой связались «сотрудники ФСБ», заявившие, что наличные нужно срочно «задекларировать».

Один из аферистов вышел на видеосвязь, и вместе они пересчитали деньги, хранившиеся дома. Женщину убедили передать их курьеру, мошенники продолжали давить, требуя снять остатки со счетов, но сотрудники банка вовремя заметили подозрительную активность и остановили пенсионерку. Возбуждено уголовное дело. Общий ущерб превысил 7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Пензе пенсионерка отдала мошенникам 18 млн рублей по слову «шашлык».

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