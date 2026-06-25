В Пензе пенсионерка отдала мошенникам 18 млн рублей по слову «шашлык»

В Пензе пенсионерка за два месяца отдала мошенникам 18 млн рублей

В Пензе пенсионерка за два месяца отдала мошенникам все накопления по кодовому слову «шашлык». Об этом сообщает областное управление МВД.

Аферисты позвонили 71-летней женщине, представившись сотрудниками Росфинмониторинга, и сообщили о том, что ее персональные данные стали доступны злоумышленникам. Они убедили пенсионерку перевести все средства на «безопасный счет».

В течение двух месяцев пожилая женщина переводила сбережения через банкомат и лично передала курьеру два миллиона рублей по кодовому слову «шашлык», которое заранее сообщили мошенники. Осознав, что стала жертвой обмана, пенсионерка обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали курьера, им оказался 45-летний житель Воронежа. На допросе он признался, что из-за финансовых трудностей откликнулся на вакансию в сети, полученные от «работодателя» деньги сразу переводил другим участникам группы. Возбуждено уголовное дело, курьер заключен под стражу, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее московский подросток отдал мошенникам ювелирку на 5 млн рублей, чтобы «спасти» родителей.