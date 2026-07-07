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Общество

Родители держали детей в запертой комнате без окна и довели до истощения

В Бразилии нашли четырех недоедающих детей, живущих в антисанитарных условиях
Guarda Civil de Aparecida de Goiânia

В бразильском штате Гояс задержали пару, которую подозревают в жестоком обращении с четырьмя детьми, пишет газета Metropoles.

Сотрудники муниципальной гвардии обнаружили ребенка и троих подростков 12, 14 и 17 лет, живущих в крайне тяжелых условиях в доме в Апаресиде-де-Гояния. Проверка началась после анонимного обращения.

Выяснилось, что двое подростков были заперты в комнате без окна, они не ходили в школу и находились в антисанитарной обстановке. По данным полиции, они спали, сами готовили и ели в одном помещении, при этом в доме не хватало еды.

Родителей пострадавших задержали и передали в профильные органы. Возбуждено дело о жестоком обращении, незаконном лишении свободы и возможном нецелевом расходовании пособий, которые получал один из детей с расстройством аутистического спектра.

Младшего ребенка осмотрели медики и отпустили, двое старших остались в больнице из-за признаков недоедания.

Ранее отец-педофил насиловал дочь и заставлял детей ходить в ошейниках с электрошоком.

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