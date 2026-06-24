Бродячая собака укусила за лицо ребенка, подошедшего ее погладить в российском селе

В Волгоградской области бродячая собака укусила ребенка за лицо

В Волгоградской области бездомная собака укусила ребенка, который подошел ее погладить. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 12 июня в поселке Приволжский, когда мальчик вместе с братом играл в песочнице. Рядом в это время находилась бродячая собака, и ребенок подошел погладить животное.

В результате раздраженный пес укусил ребенка за лицо — пострадавший получил рваную рану щеки. После этого ему потребовалась медицинская помощь и курс антирабической вакцины.

После произошедшего прокуратура внесла главе села представление, в котором потребовала активизировать работу по отлову бродячих животных. Также готовится иск о взыскании с муниципалитета компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего.

Ранее собака набросилась на ребенка, ехавшего на самокате в Кузбассе.