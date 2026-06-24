Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Бродячая собака укусила за лицо ребенка, подошедшего ее погладить в российском селе

В Волгоградской области бродячая собака укусила ребенка за лицо
Shutterstock

В Волгоградской области бездомная собака укусила ребенка, который подошел ее погладить. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 12 июня в поселке Приволжский, когда мальчик вместе с братом играл в песочнице. Рядом в это время находилась бродячая собака, и ребенок подошел погладить животное.

В результате раздраженный пес укусил ребенка за лицо — пострадавший получил рваную рану щеки. После этого ему потребовалась медицинская помощь и курс антирабической вакцины.

После произошедшего прокуратура внесла главе села представление, в котором потребовала активизировать работу по отлову бродячих животных. Также готовится иск о взыскании с муниципалитета компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего.

Ранее собака набросилась на ребенка, ехавшего на самокате в Кузбассе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июня. Новое ограничение по семейной ипотеке, сокращение контрольных в школе и предупреждение о смерчах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!