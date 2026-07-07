В СПЧ оценили жесткое задержание стримера в Москве

В Москве жестко задержали стримера, который помахал пустой рукой проезжающему мимо автозаку — после задержания он обвинил силовиков в побоях. Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева в беседе с «Газетой.Ru» раскритиковала поступок сотрудников.

«Подобное недопустимо. Благодаря возможности увидеть видео, каждый из нас делает собственные выводы. Если человек разумный, и у него нет какой-то повышенной тревожности, то я думаю, вряд ли в том движении, которое сделал этот стример, а именно помахал рукой, можно было видеть угрозу. Было очевидно, что у него в руке ничего нет, что он не бросит никакую гранату. И выглядит он сам, этот стример, как, извиняюсь, ботаник. Соответственно, никакого основания для того, чтобы применять к нему насилие, которое было применено, нет», — заявила она.

По мнению Меркачевой, силовики нуждаются в расслаблении и снятии стресса. Иначе, как отметила она, правоохранители вымещают гнев на гражданах.

«Вообще эта история, которая разлетелась и по СМИ, и по соцсетям, она демонстрирует, что те полицейские в служебном автомобиле были на сильном стрессе. В состоянии, когда любой, кто попадется на глаза, рискует получить. Это означает, что людям нужна какая-то серьезная антистрессовая работа. Нужно, чтобы они напряжение, которое у них есть, снимали, чтобы все это не перебрасывалось на обычных граждан. Иначе обычные граждане будут просто бояться махать рукой, улыбаться лишний раз, смотреть просто на то, что проезжает какая-то машина. Это ни до чего хорошего не доведет. Ни общество, ни тех людей, которые, по идее, должны служить этому обществу», — заключила член СПЧ.

Инцидент произошел вечером 3 июля, сообщило издание «Осторожно, новости». Блогер Виталий вышел в прямой эфир Twitch во время прогулки с друзьями по Китай-городу. На видео, которое опубликовали СМИ, он улыбается и машет проезжающему мимо автозаку. Тот моментально останавливается, из машины выбегает силовик без опознавательных знаков и сразу жестко задерживает юношу.

Виталий рассказал, что сотрудники правоохранительных органов наносили ему удары по лицу и ногам. По его словам, в отделе полиции его и других задержанных оскорбляли, а также били руками и электрошоком. Блогер утверждает, что среди задержанных были и дети. Он заявил, что в отделе полиции его и других спрашивали, что они делали в центре Москвы.

По словам Виталия, у них у всех переписали паспортные данные, сфотографировал, после чего отпустили без составления административных протоколов, как обязывает закон.

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