«Катастрофа»: член СПЧ — об идее Бастрыкина снизить возраст ответственности до 12 лет

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, приведя в пример Англию. Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева в беседе с «Газетой.Ru» не согласилась с инициативой и предложила главе СК взглянуть на подростковые дела, — некоторые из них возбудили «на пустом месте».

«Я не могу сказать про все СПЧ, я могу сказать только про себя — я категорически против, мне хочется обратиться к Александру Ивановичу [Бастрыкину], попросить его оставить детей в покое, наконец, и хочется попросить также Александра Ивановича самому изучить многие материалы уголовных дел, которые возбудили его подчиненные за последнее время против подростков, и я думаю, что он откроет для себя очень много интересного и нового. Потому что, на мой взгляд, часть этих дел просто на пустом месте. Часть этих дел высвечивают возможность провокации против подростков. И в целом, мне кажется, есть некая установка у кого-то, и теперь следователи и вообще правоохранители хотят продемонстрировать, что, оказывается, подростки криминализировались. А для этого что нужно сделать? Для этого нужно подростков спровоцировать на преступление или увидеть преступление там, где ничего такого не происходило», — считает она.

Меркачева добавила, что родители обращаются в СПЧ с просьбой разобраться в материалах дел — и нарушениях при их составлении.

«Зачем это делается, — я не знаю. Ко мне просто толпами ходят, родители приносят материалы уголовных дел, задают вопросы, их дети сидят в СИЗО, и они считают, что сейчас государство и общество таким образом борется с их детьми. Я вас уверяю, что родители за своих детей, они будут стоять до последнего. Когда привлекли, может быть, по надуманным основаниям взрослого — это одна история. Но когда ребенка, тут уже, поверьте, возмущение гораздо больше будет. И, судя по предложению Александра Ивановича, теперь у нас будут еще и с 12 лет [сажать]. То есть сейчас ходят ко мне родители 14-15-летних. Теперь будут ходить родители 12-ти и 13-летних. Мне кажется, это просто катастрофа какая-то», — заключила она.

На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) глава СК Александр Бастрыкин предложил изменить подход к воспитанию детей со стороны государства. Бастрыкин заявил, что ему «не внушает доверия та работа», которую презентуют молодежные движения. Кроме того, он предложил назначать участников СВО в школы замдиректорами. По его словам, бывших военных нужно «шире привлекать» к воспитательной работе. Бастрыкин считает, что молодежь будет уважать ветеранов военной операции на Украине, работающих у них в школе.

Ранее в ГД раскритиковали идею ввести уголовную ответственность с 12 лет.