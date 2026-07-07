В Бразилии 11 гостей провалились вместе с полом на дне рождения

В Бразилии одиннадцать человек получили травмы из-за провалившегося пола во время празднования дня рождения, пишет Need to Know.

В бразильском городе Белен празднование 15-летия школьницы закончилось тем, что во время фотосессии провалился пол. В результате инцидента пострадали 11 человек.

После происшествия на место прибыли полиция, пожарные и медики. Пострадавших доставили в больницы с переломами, вывихами и другими травмами. Возраст раненых — от 15 до 70 лет. Одна из женщин получила травму головы и остаётся в тяжелом состоянии.

Мать именинницы рассказала, что подготовка к празднику заняла два года. По ее словам, после обрушения она потеряла сознание, увидев раненых гостей.

«Меня не волнуют потраченные деньги. Я переживаю за пострадавших и за то, что моей дочери теперь придется жить с воспоминаниями об этом дне», — сказала она.

После инцидента площадку закрыли для проведения технической экспертизы. Семья требует от владельцев заведения компенсировать расходы на организацию праздника, а также оказать помощь всем пострадавшим.

Ранее подросток угнал машину родителей и въехал в толпу футбольных болельщиков, смотревших матч.