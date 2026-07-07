В Бразилии подросток угнал машину родителей и въехал в толпу футбольных фанатов

В Бразилии 16-летний подросток угнал машину родителей и въехал в толпу футбольных болельщиков, смотревших матч чемпионата мира, пишет Need to Know.

По данным полиции, подросток ехал на автомобиле Volkswagen Gol по одной из главных улиц города, но потерял управление. Машина вылетела на тротуар и врезалась в группу болельщиков.

После столкновения очевидцы вытащили подростка из машины. По сообщениям местных СМИ, некоторые из них успели избить водителя до прибытия полиции.

В результате аварии пострадали четыре человека. Наиболее серьезные травмы получила 40-летняя женщина — у нее диагностировали открытый перелом ноги, ей потребовалась операция. Еще двое пострадавших получили легкие травмы и были отпущены после оказания медицинской помощи. О состоянии четвертого пострадавшего не сообщается.

Подросток признался полиции, что взял автомобиль родителей без их разрешения. Он также заявил, что потерял управление из-за предполагаемой технической неисправности машины.

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