Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Общество

ИИ стал стандартом в коммуникациях, но эффективность оценивают лишь 13% компаний

Компании доверяют ИИ, но не умеют оценивать его результат, выяснили аналитики
Anggalih Prasetya/Shutterstock/FOTODOM

Большинство российских специалистов в сфере коммуникаций уже используют искусственный интеллект в ежедневной работе, но бизнес не выстроил систему оценки его эффективности, показало исследование TWIGA PR и АКОС, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

88% специалистов уже используют ИИ: 60% — регулярно, 28% — эпизодически. При этом уровень зрелости технологий отстает от скорости внедрения. 87% респондентов считают, что ИИ положительно влияет на достижение KPI. Но только 54% компаний используют метрики для оценки эффективности, а полноценная система внедрена лишь у 13%.

Наиболее востребованные сценарии: создание текстов (65%), генерация изображений и видео (57%), разработка идей (57%), подготовка документов (48%). ИИ пока используется как помощник — результаты требуют проверки и доработки.

Главные преимущества: ускорение создания контента (63%) и высвобождение времени команды (48%). Но почти каждая четвертая компания (23%) не имеет четкого регламента ответственности за ошибки ИИ. Среди ключевых рисков — генерация недостоверной информации, профессиональная деградация и потеря уникальности контента.

67% руководителей планируют расширять использование ИИ в ближайший год. 43% готовы направить до 200 тыс. рублей на обучение сотрудников, половина — до 500 тыс. рублей на внедрение решений.

42% участников считают, что благодаря ИИ появятся новые специализации, 40% ожидают, что специалисты смогут сосредоточиться на стратегических задачах, 34% прогнозируют рост ценности soft skills.

«Использование ИИ уже стало нормой. Но само внедрение больше не дает конкурентного преимущества, — отмечает Владимир Нахатакян, коммерческий директор TWIGA PR. — Выигрывают компании, которые понимают, где ИИ создает ценность, умеют измерять эффект и выстраивают процессы. Именно зрелость использования, а не факт наличия, станет отличием лидеров».

Главный вызов — научиться измерять эффективность ИИ, выстроить единые правила применения и определить ответственность за результаты алгоритмов.

Ранее россиян предупредили о скрытых угрозах использования нейросетей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!