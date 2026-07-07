Молодожены в России отказываются от пышных свадеб в пользу квартир

В 2026 году минимальная стоимость организации свадебного торжества с банкетом, ведущим и фотографом стартует от двух миллионов рублей. Эта сумма эквивалентна первоначальному взносу по ипотеке за квартиру в новостройке. Что выбирают современные пары — эмоции или жилье — говорится в совместном исследовании компании «Самолет» и свадебного агентства Nova Events, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

«Бюджет на качественную свадьбу без премиальных опций начинается от двух миллионов рублей — речь о мероприятии на 40–60 гостей. Это площадка, ведущий, фотограф, видеограф, кейтеринг, музыка и декор», — рассказывает Наталья Нова, руководитель Nova Events.

Когда речь идет о сумме в несколько миллионов, многие пары задумываются об альтернативах. По данным аналитиков, по итогам 2025 года в московском регионе почти в 1,5 раза увеличилась доля тех, кто покупает квартиру в новостройке с целью создания семьи — до 7% против 5% в 2024 году.

«Для оформления ипотеки нужно внести не менее 20% от стоимости недвижимости. Имея стартовый капитал в 2 млн рублей, можно взять квартиру стоимостью до 10 млн. И это может быть готовая новостройка с современными характеристиками», — отмечает директор по продажам группы «Самолет» Анастасия Горбунь.

Тренд не означает полного отказа от свадеб. Формат празднования трансформируется в сторону камерных мероприятий в кругу близких. Некоторые пары ограничиваются регистрацией брака и переносят торжество на несколько лет.

«Решение все чаще становится не эмоциональным, а рациональным», — резюмируют эксперты.

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