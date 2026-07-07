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Общество

В США арестовали пенсионера, который прожил 10 лет на территории нацпарка

В США мужчину, жившего на территории нацпарка, арестовали за загрязнение природы
Alexandre.ROSA/Shutterstock/FOTODOM

В США арестовали пенсионера, который около 10 лет жил в национальном лесу Тонто, сообщает Daily Mail.

Речь идет о 65-летнем Марке Аароне Гатце из Аризоны, который, по данным следствия, разбил постоянный лагерь на территории национального парка, построил несколько сооружений и оставил после себя почти полтонны мусора.

На территории лагеря нашли шины, пластиковые пакеты, мусорные мешки, алюминиевые банки, бочки, велосипедные рамы, доски и другие отходы. Мужчина также соорудил навес, под которым припарковал внедорожник.

В результате из-за незаконных построек и захламления были повреждены примерно пол-акра природной территории.

До задержания у Гатца уже было несколько ордеров за нарушения правил проживания, разведение костров и антисанитарию. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы по девяти федеральным статьям.

Ранее в Карелии поймали мужчину, который восемь лет жил в лесу после приговора суда.

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