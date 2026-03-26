В Карелии поймали мужчину, который восемь лет жил в лесу после приговора суда

Житель Карелии восемь лет прожил в тайге, скрываясь от правосудия. Об этом рассказали в УФСИН России по республике.

Мужчину 1975 года рождения приговорили к одному году исправительных работ за преступление небольшой тяжести, но он не явился в уголовно‑исполнительную инспекцию в установленный срок и решил, что теперь ему грозит уголовная ответственность.

В 2018 году он исчез, оставив дома паспорт, банковские карты и мобильный телефон. Мужчина выбрал укромное место в тайге Прионежского района, где за годы возвел несколько хозяйственных построек. Пищу и одежду он искал по ночам на свалках ближайших поселков, готовил еду на костре, а воду брал из реки.

Беглец не пользовался соцсетями, не появлялся в людных местах, не контактировал ни с родственниками, ни с соседями. Сотрудники ФСИН и МВД Карелии отрабатывали множество адресов и даже разыскали дальнюю родственницу в соседнем регионе, но поймать фигуранта не могли.

В марте 2026 года его все-таки обнаружили в лесу, после чего доставили в отдел полиции для разбирательства по поводу уклонения от исполнения приговора.

