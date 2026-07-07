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Общество

Названы регионы с самой высокой финансовой подушкой у россиян

Ростовская область и Петербург — лидеры по доле имеющих подушку безопасности
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Более половины россиян (60%) имеют накопления на случай непредвиденных трат, показал опрос hh.ru и Группы Ренессанс Страхование, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Однако каждому четвертому финансовой подушки хватит не более чем на месяц, каждому шестому — на 1–3 месяца, 7% — на 3–6 месяцев, и только 6% уверены, что отложенных средств хватит более чем на полгода.

Желаемый и реальный объем сильно расходятся: только 13% считают оптимальным запас на 3 месяца или менее. Каждый третий хочет иметь 3–6 месячных доходов, а 42% — не менее 6.

Регион с наибольшей долей имеющих подушку — Ростовская область (75%). На втором месте — Санкт-Петербург (66%), на третьем — Красноярский край (65%). Не имеют, но хотят сформировать запас — жители Омской области (55%).

У трети (37%) не получается сформировать запас. Основные причины: недостаточный доход (62%), нестабильность доходов (25%), непредвиденные расходы (23%), нехватка дисциплины (14%). Проблемы с дисциплиной чаще признают молодые — 18–24 лет (16% против 7% у старше 45). Старшее поколение ответственнее: только 11% против 27% миллениалов и 22% зумеров сообщили о невозможности копить из-за трат.

«Копить получается не у всех. Альтернатива — страховка от несчастных случаев с покрытием на несколько миллионов рублей, около 15 тысяч рублей в год, и страхование от критических заболеваний», — комментирует Артем Искра, управляющий директор «Ренессанс страхование».

«Даже при наличии накоплений финансовая устойчивость ограничена. У каждого четвертого подушки хватит на месяц без дохода. Это сужает пространство для выбора при смене работы, заставляя быстрее соглашаться на доступное предложение», — отмечает Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Только 28% старше 45 лет не имеют накоплений, среди 18–24 лет — 53%. Минимальный запас на месяц чаще имеют пенсионеры (40%), а каждый пятый старше 45 уже обзавелся подушкой на 1–3 месяца.

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