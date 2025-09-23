Российские родители обратились к депутатам Госдумы по поводу «домашки»

В России нельзя отменять домашнее задание для учащихся на выходные дни, так как это приведет к серьезным пробелам в знаниях детей. Депутатам, озвучивающим подобные инициативы, следует перестать хайповать на теме школьного образования, так как учителя сами знают, какая нагрузка должна быть у детей, заявил НСН директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский.

Он подчеркнул, что политики имеют право выступать с предложениями по совершенствованию системы образования, но они должны ориентироваться на мнение экспертного сообщества, педагогов, так как сегодня зачастую непонятно, на основе чего парламентарии озвучивают те или иные инициативы.

«Политики увлекаются хайпом сегодня. У учителей должна быть достойная заработная плата, тогда не будет вопросов к методологии. Учитель-профессионал знает, какая нагрузка должна быть у ребенка, какое домашнее задание», — подчеркнул Оболонский.

В то же время он назвал разумной идею об отмене занятий в субботу, добавив, что отказываться от домашней работы по выходным все-таки не стоит, так как это база для подготовки к сдаче ЕГЭ. Дети с радостью поддержат такие идеи, однако ориентироваться на их мнение как минимум странно – самые адекватные решения в этой сфере принимают именно педагоги, подчеркнул эксперт. Без выполнения домашних заданий в выходные, по его мнению, школьники не смогут освоить материал в должной степени.

«Минпросвещения утверждает программу, это единый блок, он общий для всех. Это система знаний, нельзя вычеркивать из нее что-то просто так, после заявлений политиков», — заключил специалист.

Напомним, до этого председатель партии «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов выступил против шестидневки в российских школах, подчеркнув, что суббота должна быть выходным днем у школьников, чтобы они могли проводить это время в кругу семьи. При этом он заявил, что на выходные школьникам не должны задавать домашнее задание. Он предложил оставить «домашку» только на будние дни, поскольку школа «не успеет все дать» ученикам во время классной работы.

Ранее в Госдуме предложили отменить «домашку» в школах из-за нейросетей.