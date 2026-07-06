В Госдуме напомнили о праве россиян уйти на больничный на год

При невозможности человека выйти на работу по болезни врач обязан продлевать его больничный лист, в тяжелых случаях этот период может длиться до года – например, после операций. В течение всего этого времени сотрудник должен получать пособие, длительность его отпуска контролируется медработниками, объяснил RT глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

В то же время депутат предупредил, что если речь идет об уходе на больничный в связи с необходимостью ухаживать за взрослым родственником, то длиться такой период максимум может 30 дней в год. Если же отпуск берется для ухода за ребенком до 7 лет, то оплачивается больничный на срок до 60 дней в год. Далее в зависимости от возраста ребенка меняется и длительность больничного: от 7 до 15 лет – 45 дней, от 15 лет – не более 30 дней в год, пояснил Леонов.

Важно, что в этом году максимальный размер выплаты по больничному за день составляет 6827 рублей.

«Данная сумма полагается тем, у кого имеется страховой стаж от восьми лет и более, — подчеркнул парламентарий. — Например, при стаже от пяти до восьми лет максимальная сумма больничного за один день составит 5461,92 рубля. А при стаже менее пяти лет максимум за день будет 4096,44 рубля».

Важно, что больничное пособие за месяц не может быть ниже МРОТ, который в этом году был увеличен до 27 093 рублей, заключил Леонов.

Ранее сообщалось, что в России упростят выплату больничных и ряда пособий.