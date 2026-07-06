Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В Госдуме напомнили о праве россиян уйти на больничный на год

Депутат Леонов: россияне имеют право уйти на больничный на срок до года
Александр Кряжев/РИА Новости

При невозможности человека выйти на работу по болезни врач обязан продлевать его больничный лист, в тяжелых случаях этот период может длиться до года – например, после операций. В течение всего этого времени сотрудник должен получать пособие, длительность его отпуска контролируется медработниками, объяснил RT глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

В то же время депутат предупредил, что если речь идет об уходе на больничный в связи с необходимостью ухаживать за взрослым родственником, то длиться такой период максимум может 30 дней в год. Если же отпуск берется для ухода за ребенком до 7 лет, то оплачивается больничный на срок до 60 дней в год. Далее в зависимости от возраста ребенка меняется и длительность больничного: от 7 до 15 лет – 45 дней, от 15 лет – не более 30 дней в год, пояснил Леонов.

Важно, что в этом году максимальный размер выплаты по больничному за день составляет 6827 рублей.

«Данная сумма полагается тем, у кого имеется страховой стаж от восьми лет и более, — подчеркнул парламентарий. — Например, при стаже от пяти до восьми лет максимальная сумма больничного за один день составит 5461,92 рубля. А при стаже менее пяти лет максимум за день будет 4096,44 рубля».

Важно, что больничное пособие за месяц не может быть ниже МРОТ, который в этом году был увеличен до 27 093 рублей, заключил Леонов.

Ранее сообщалось, что в России упростят выплату больничных и ряда пособий.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 6 июля. Медсправки по новым правилам, праздничные выплаты многодетным и прорыв в лечении рака поджелудочной
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!