«Полная профанация»: в Госдуме призвали отменить домашние задания

Можно спокойно отменить домашние задания школьникам до 5-го класса, ничего страшного не произойдет, поделился мнением в беседе с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов. Традиционный формат заданий себя изжил, считает он.

«Формат домашних заданий, что во втором, тем более в 10-11-х классах уже себя исчерпал. Понятное дело, что домашние задания превращаются в механическое переписывание ответов, полученных с помощью искусственного интеллекта или шпаргалок на листы бумаги. Можно сказать, что дети, даже просто переписывая, лишний раз повторяют материал. Я понимаю, что никто не хочет этим заниматься, но надо разрабатывать новый формат повторения материала, который бы предполагал, может быть, не такое экстенсивное, не такое длительное, но более эффективное повторение материала учеником для его закрепления», — заявил он.

Милонов также рассказал, помогает ли он своим детям выполнять домашние задания.

«Домашние задания, как они сейчас есть, вы меня извините, они являются очень часто, к сожалению, полной профанацией. У меня у самого пять учеников школы, и я вижу прекрасно, что есть ответственные у меня дети, а есть не очень ответственные. И те, и другие домашнее задание могут сделать. Только одни с толком, другие без толку. Пусть наши уважаемые профессионалы пересмотрят в принципе отношение к домашним заданиям, а сейчас класса до 5-го, можно их вообще спокойно отменить. Ничего страшного не будет», — заключил он.

Ранее Минпросвещения отменило домашние задания для первоклассников с 1 сентября.