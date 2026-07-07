В Москве продлили домашний арест директора «Новой газеты» Ролдугина

Домашний арест исполнительного директора АНО РИД «Новая газета» Олега Ролдугина, обвиняемого в незаконном использовании персональных данных, продлили на два месяца. Об этом сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

«Тверской районный суд города Москвы продлил срок нахождения под домашним арестом в отношении Ролдугина Олега Владимировича до 10 сентября 2026 года», — говорится в заявлении.

10 марта было инициировано расследование уголовного дела о незаконном сборе, хранении, передаче и использовании компьютерной информации, содержащей персональные данные. В связи с этим делом 9 апреля в редакции «Новой газеты» прошли обыски. На следующий день Ролдугину избрали меру пресечения, поместив его в СИЗО. Однако в начале июня Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения и отправил исполнительного директора под домашний арест.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», перед возбуждением уголовного дела Ролдугин выпускал расследования о новых учебниках истории и окружении главы Чечни Рамзана Кадырова. Также журналист раскрыл информацию о том, кто написал донос на Наоко (настоящее имя Диана Логинова) — девушку, которую задержали за исполнение на улицах Санкт-Петербурга песен иностранных агентов.

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