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Общество

В Москве продлили домашний арест директора «Новой газеты» Ролдугина

Суд в Москве продлил домашний арест журналиста Ролдугина до 10 сентября
Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Домашний арест исполнительного директора АНО РИД «Новая газета» Олега Ролдугина, обвиняемого в незаконном использовании персональных данных, продлили на два месяца. Об этом сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

«Тверской районный суд города Москвы продлил срок нахождения под домашним арестом в отношении Ролдугина Олега Владимировича до 10 сентября 2026 года», — говорится в заявлении.

10 марта было инициировано расследование уголовного дела о незаконном сборе, хранении, передаче и использовании компьютерной информации, содержащей персональные данные. В связи с этим делом 9 апреля в редакции «Новой газеты» прошли обыски. На следующий день Ролдугину избрали меру пресечения, поместив его в СИЗО. Однако в начале июня Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения и отправил исполнительного директора под домашний арест.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», перед возбуждением уголовного дела Ролдугин выпускал расследования о новых учебниках истории и окружении главы Чечни Рамзана Кадырова. Также журналист раскрыл информацию о том, кто написал донос на Наоко (настоящее имя Диана Логинова) — девушку, которую задержали за исполнение на улицах Санкт-Петербурга песен иностранных агентов.

Ранее в Екатеринбурге осудили бывшего редактора Ura.ru по делу о взятках.

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