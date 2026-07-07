У манула Тимофея появились три претендентки на «лапу и сердце», сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. Ее слова передает ТАСС.

«Мы получили три фотографии трех претенденток на его «лапу и сердце», — поделилась Акулова.

Гендиректор зоопарка добавила, что гарантий на создание пары нет, необходимо сперва проверить генетику и выяснить, готовы ли они составить пару Тимофею. Однако даже после этого нет гарантий, что «Тимофей и данная леди будут счастливы».

Акулова уточнила, что после того, как Тимофею подберут пару, манулов изолируют, и посетители зоопарка смогут наблюдать за дикими котами по видеосвязи.

3 апреля РИА Новости сообщали, что зооботанический парк Хигасияма города Нагоя в Японии не сможет отдать невесту для закончившего разжировку манула Тимофея в Москву.

В Московском зоопарке уточнили, что в России Тимофею невесту подобрать практически невозможно, так как все российские манулы находятся в близком родстве. Изначально Тимофея сватали к невестам из Польши и Франции, но поляки не захотели рассматривать русского партнера, а у французской невесты нашли вирус кошачьего герпеса.

Ранее зажировку завершил манул Бабник из центра воспроизводства Московского зоопарка.