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У манула Тимофея появились три претендентки на «лапу и сердце»

Московский зоопарк: у манула Тимофея появились претендентки для создания пары
Московский зоопарк

У манула Тимофея появились три претендентки на «лапу и сердце», сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. Ее слова передает ТАСС.

«Мы получили три фотографии трех претенденток на его «лапу и сердце», — поделилась Акулова.

Гендиректор зоопарка добавила, что гарантий на создание пары нет, необходимо сперва проверить генетику и выяснить, готовы ли они составить пару Тимофею. Однако даже после этого нет гарантий, что «Тимофей и данная леди будут счастливы».

Акулова уточнила, что после того, как Тимофею подберут пару, манулов изолируют, и посетители зоопарка смогут наблюдать за дикими котами по видеосвязи.

3 апреля РИА Новости сообщали, что зооботанический парк Хигасияма города Нагоя в Японии не сможет отдать невесту для закончившего разжировку манула Тимофея в Москву.

В Московском зоопарке уточнили, что в России Тимофею невесту подобрать практически невозможно, так как все российские манулы находятся в близком родстве. Изначально Тимофея сватали к невестам из Польши и Франции, но поляки не захотели рассматривать русского партнера, а у французской невесты нашли вирус кошачьего герпеса.

Ранее зажировку завершил манул Бабник из центра воспроизводства Московского зоопарка.

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