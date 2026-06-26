Ижевская школьница под давлением мошенников отдала неизвестным ключи от квартиры

В Ижевске мошенники убедили девушку отдать юношам ключ от ее квартиры с деньгами

В Ижевске сразу три человека стали жертвами мошенников в рамках одной схемы. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Первой пострадавшей стала 15-летняя девушка. Аферисты выманили у нее код из сообщения, так как ей якобы пришла посылка. Вскоре лжесотрудники разных ведомств убедили ее в необходимости провести дома «обыск». В процессе выяснилось, что у семьи есть сейф с 4 млн рублей.

Под давлением мошенников школьница отдала ключи от дома неизвестным. На следующий день она ушла гулять с братом, родителей дома не было.

«За время их отсутствия двое граждан проникли в квартиру и вынесли металлический ящик», – сообщается в публикации.

После этого сейф принесли в заранее арендованный гараж, вскрыли болгаркой и передали еще одному участнику схемы.

Когда о произошедшем стало известно, молодых людей задержали. Ими оказались юноши в возрасте 19 и 22 лет, которые также действовали под давлением аферистов.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее в Вологде пенсионер отдал мошенникам 90 золотых монет в обувной коробке.