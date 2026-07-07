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Общество

Бумажные ежики для детей оказались сделаны из страниц эротического романа

В Англии бумажные ежи для детей оказались сделаны из страниц эротического романа
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В Великобритании родители возмутились, обнаружив, что бумажные ежики, которые их детям раздавали в магазинах, сделаны из страниц эротического романа, пишет Daily Mail.

Однако одна из бабушек, Линда Форчун, выяснила, что поделка ее внучки сложена из страниц романа Николсона Бейкера «Фермата» 1994 года, содержащего откровенные сексуальные сцены. Женщина предупредила других родителей в соцсетях, и еще семь семей сообщили о подобных инцидентах.

Другая мать, Джемма, рассказала, что ее 10-летняя дочь получила такого ежика от пожилого мужчины. Лишь позже, увидев пост Линды, она проверила поделку и обнаружила откровенное содержание на использованных страницах.

В полиции заявили, что поговорили с распространителем бумажных ежей и не нашли злого умысла: мужчина действовал добросовестно и собирал деньги на благотворительность. Однако некоторые родители все равно считают инцидента «странным» и призывают других быть бдительными.

Ранее в Англии отец вызвал 13-летнему сыну секс-работницу, предложил ему кокаин и сел в тюрьму.

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