Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отец вызвал 13-летнему сыну секс-работницу, предложил ему кокаин и сел в тюрьму

Daily Star: британец вызвал 13-летнему сыну проститутку и предложил ему кокаин

close
Shutterstock

В Англии мужчину посадили в тюрьму после того, как он вызвал проститутку своему 13-летнему сыну и предложил попробовать кокаин, пишет Daily Star.

Согласно материалам дела, мужчина предложил своему сыну кокаин и оплатил для него проститутку. На суде он настаивал, что является хорошим отцом, несмотря на свои противоречивые действия. Прокурор Джудит Бенсон рассказала, что мать мальчика неохотно согласилась на то, чтобы он провел ночь с отцом и вообще была против этой идеи.

Суд узнал, что школьник «был в шоке» от действий отца и рассказал обо всем матери, которая немедленно обратилась в полицию.

На процессе судья Энтони Хайамс-Пэриш подчеркнул, что отец пытался манипулировать своим сыном и не задумался о последствиях своих действий. В результате мужчина был осужден на четыре года лишения свободы и получит статус сексуального преступника пожизненно.

Ранее наркоторговец случайно отправил полицейскому рекламу героина и оказался в тюрьме

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами