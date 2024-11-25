Отец вызвал 13-летнему сыну секс-работницу, предложил ему кокаин и сел в тюрьму

В Англии мужчину посадили в тюрьму после того, как он вызвал проститутку своему 13-летнему сыну и предложил попробовать кокаин, пишет Daily Star.

Согласно материалам дела, мужчина предложил своему сыну кокаин и оплатил для него проститутку. На суде он настаивал, что является хорошим отцом, несмотря на свои противоречивые действия. Прокурор Джудит Бенсон рассказала, что мать мальчика неохотно согласилась на то, чтобы он провел ночь с отцом и вообще была против этой идеи.

Суд узнал, что школьник «был в шоке» от действий отца и рассказал обо всем матери, которая немедленно обратилась в полицию.

На процессе судья Энтони Хайамс-Пэриш подчеркнул, что отец пытался манипулировать своим сыном и не задумался о последствиях своих действий. В результате мужчина был осужден на четыре года лишения свободы и получит статус сексуального преступника пожизненно.

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