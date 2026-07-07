В Забайкалье задержали «полицейского», который хотел заправиться без очереди

Мужчина переоделся в полицейского, чтобы заправиться на АЗС в Краснокаменске

Мужчина переоделся в полицейскую форму, чтобы без очереди заправиться на АЗС в Забайкальском крае. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Случай произошел на заправке в Краснокаменске. По информации канала, 21-летний молодой человек в форме сержанта полиции подошел к кассе и, ссылаясь на закон, потребовал заправить его автомобиль, однако вместо этого его задержали.

Впоследствии выяснилось, что форму он купил через Интернет. В отношении задержанного составили протокол по статье о незаконном ношении полицейской одежды и обязали выплатить штраф.

На прошлой неделе в Краснодаре полицейские задержали двух жителей Ростовской области, у которых обнаружили тысячу литров бензина. По данным МВД, двое мужчин купили бензин на АЗС в Ростове‑на‑Дону и везли его на автомобиле в Краснодарский край, где планировали продавать. Теперь им грозит уголовное дело по статье 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее россиянам рассказали, когда ситуация с бензином нормализуется.