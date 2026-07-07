Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Общество

В Забайкалье задержали «полицейского», который хотел заправиться без очереди

Мужчина переоделся в полицейского, чтобы заправиться на АЗС в Краснокаменске
Telegram-канал Baza

Мужчина переоделся в полицейскую форму, чтобы без очереди заправиться на АЗС в Забайкальском крае. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Случай произошел на заправке в Краснокаменске. По информации канала, 21-летний молодой человек в форме сержанта полиции подошел к кассе и, ссылаясь на закон, потребовал заправить его автомобиль, однако вместо этого его задержали.

Впоследствии выяснилось, что форму он купил через Интернет. В отношении задержанного составили протокол по статье о незаконном ношении полицейской одежды и обязали выплатить штраф.

На прошлой неделе в Краснодаре полицейские задержали двух жителей Ростовской области, у которых обнаружили тысячу литров бензина. По данным МВД, двое мужчин купили бензин на АЗС в Ростове‑на‑Дону и везли его на автомобиле в Краснодарский край, где планировали продавать. Теперь им грозит уголовное дело по статье 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее россиянам рассказали, когда ситуация с бензином нормализуется.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!