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Общество

Нелегальных продавцов бензина задержали в Краснодаре

В Краснодаре полицейские задержали двух мужчин с тысячей литров бензина
Global Look Press

В Краснодаре полицейские задержали нелегальных продавцов бензина, у которых обнаружили тысячу литров АИ‑95. Об этом сообщила пресс-служба отдела МВД по городу в Telegram-канале.

«...задержаны 21 и 22-летние жители Ростовской области, которые осуществляли перевозку горючего в арендованном автомобиле без каких-либо опознавательных знаков с целью его последующей перепродажи.

По предварительным данным, молодые люди нашли в мессенджере оптового заказчика из Краснодара, после чего приобрели бензин на АЗС в Ростове‑на‑Дону и направились в краевой центр. В их автомобиле оперативники обнаружили 1 тыс. литров бензина, которые они планировали реализовать на территории Краснодарского края по завышенной стоимости.

Им вменяют статью 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

До этого юрист Илья Прокофьев сообщил, что покупка бензина у перекупщиков не влечет ответственности для водителей, однако в случае использования некачественного топлива они практически не смогут защитить свои права.

Ранее в России появилась новая схема обмана автовладельцев с тайными координатами бензовоза.

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