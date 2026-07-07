В России предложили бесплатно обеспечивать малышей детским питанием

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил разработать федеральную программу бесплатного обеспечения детей в возрасте до трех лет специализированными продуктами питания. Соответствующее обращение он направил вице-премьеру России Татьяне Голиковой, сообщает ТАСС.

В документе предлагается создать единую систему бесплатного и комплексного обеспечения детей раннего возраста специализированным детским питанием. В качестве альтернативы Слуцкий предложил установить минимальные федеральные гарантии такой поддержки.

По мнению парламентария, регионы могли бы предоставлять помощь как в натуральной форме, так и в виде денежных выплат, размер которых соответствовал бы фактической стоимости полноценного питания ребенка.

Слуцкий отметил, что в настоящее время обеспечение детей специализированными продуктами питания относится к полномочиям субъектов РФ, из-за чего объем и формы поддержки существенно различаются. Он считает, что доступ к полноценному детскому питанию не должен зависеть от финансовых возможностей региона или места проживания семьи.

По мнению лидера ЛДПР, реализация такой инициативы позволит обеспечить равный доступ российских семей к государственной поддержке и будет способствовать сохранению здоровья детей.

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