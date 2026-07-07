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Общество

Преступник попытался избавиться от тела и умер от сердечного приступа

В США преступник умер от сердечного приступа, пытаясь избавиться от тела
Karolis Kavolelis/Shutterstock/FOTODOM

Преступник в США попытался избавиться от тела и умер от сердечного приступа, пишет People.

По данным прокуратуры округа Чемберс, 44-летний Дэниел Роббинс задушил свою девушку, а затем умер от сердечного приступа, когда пытался избавиться от ее тела в лесу.

Тела Роббинса и женщины были обнаружены в лесистой местности недалеко от окружной дороги. По словам следователей, прибывшие на место заместители шерифа нашли припаркованный грузовик с работающим двигателем, открытой водительской дверью и опущенным задним бортом. Рядом были заметны следы, указывающие, что что-то волокли от автомобиля в сторону леса.

«Женщина была задушена, а мужчина, по всей видимости, пытался избавиться от ее тела в удаленном месте. Во время этого он умер от сердечного приступа», — сообщил окружной прокурор Майк Сегрест.

У Джессики остались трое сыновей. Родные вспоминают ее как человека с «добрым сердцем, большой любовью к людям и улыбкой, которая озаряла окружающих».

Ранее заключенный выколол себе глаза и откусил часть языка, чтобы попасть в тюремную больницу.

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