Заключенный выколол себе глаза и откусил часть языка, чтобы попасть в тюремную больницу

В США заключенный выколол себе глаза, чтобы попасть в больницу

Заключенный в США выколол себе глаза и откусил часть языка, чтобы попасть в тюремную больницу, пишет People.

В американском штате Джорджия суд признал 32-летнего Роберта Брэндона Келлера виновным в убийстве мужчины, который решил подвезти его. Уже после ареста мужчина нанес себе тяжелые увечья, выколов оба глаза и откусив часть языка. Во время судебного процесса следователь рассказал, что обвиняемый признался: он сделал это намеренно, надеясь, что его переведут из обычной тюрьмы в медицинское учреждение.

Прокуратура также заявила, что в момент нападения Келлер находился под воздействием наркотиков. Присяжные признали его виновным по всем десяти пунктам обвинения, включая убийство, тяжкое нападение, угон автомобиля и хранение оружия при совершении преступления.

Теперь мужчине грозят два пожизненных срока подряд. Судья заявил, что Келлер «воспользовался добротой человека, который просто хотел помочь, и оставил после себя лишь разрушение».

Ранее заключенный сбежал из тюрьмы, но сам сдался полиции из-за жары.