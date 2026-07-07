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Общество

Благовещенка, расправившаяся с сыном-инвалидом, могла сделать это из-за шизофрении

РЕН ТВ: мать, расправившаяся с сыном в Благовещенске, больна шизофренией
THICHA SATAPITANON/Shutterstock/FOTODOM

Мать, которую подозревают в нападении на собственного сына в Благовещенске, страдала от психического заболевания. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника, у женщины диагностирована параноидальная шизофрения. Якобы на фоне обострения недуга она и совершила расправу.

На данный момент решается вопрос об аресте подозреваемой. Специалисты проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

О ситуации стало известно после того, как сожитель женщины обнаружил ее 12-летнего сына в квартире без признаков жизни. По данным СМИ, ребенок был инвалидом и не мог передвигаться самостоятельно. Когда его нашли, его голова была полностью обмотана скотчем. Не исключалось, что это стало причиной произошедшего.

При этом за некоторое время до инцидента на балконе пары якобы видели висящую кошку. Как и в случае с мальчиком, кто-то обмотал ее скотчем.

Ранее сообщалось, что мать найденной в Ачинске девочки могла страдать психическим заболеванием.

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