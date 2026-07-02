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Общество

Заключенный сбежал из тюрьмы, но сам сдался полиции из-за жары

В Чехии беглый заключенный сдался полиции и попросился в тюрьму из-за жары
sakhorn/Shutterstock/FOTODOM

В Чехии беглый заключенный сам сдался полиции и попросил вернуть его обратно в прохладную тюремную камеру. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в чешском городе Усти-над-Лабем. Мужчина подошел к сотруднику полиции и заявил, что сбежал из тюрьмы в Германии и хочет добровольно сдаться. Сперва полицейский подумал, что это шутка, но затем вызвал подкрепление.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина действительно сбежал из немецкой тюрьмы. Беглеца задержали и доставили в участок. В чешской полиции предположили, что на решение преступника могла повлиять изнурительная жара — на днях воздух в Чехии прогрелся до рекордной отметки в +41°С. Такой аномальной жары не было в стране почти 300 лет.

До этого в США мужчина вышел из тюрьмы, в тот же день угнал автомобиль с парковки и ездил на нем до момента остановки полицией. Пассажиры, находившиеся в машине, не знали, что транспортное средство было угнано, и были отпущены без предъявления обвинений. Американца же обвинили в угоне транспортного средства и вновь взяли под стражу.

Ранее на Урале скучавший по партнерше осужденный сбежал из колонии ради встречи с ней.

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