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Врач ответил, как распознать рассеянный склероз

Врач Соков: ухудшение зрения может говорить о рассеянном склерозе
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Двигательные нарушения и внезапное ухудшение зрения могут сигнализировать о развитии рассеянного склероза. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова РУДН Петр Соков.

По его словам, этот процесс запускается тогда, когда собственная иммунная система начинает атаковать клетки организма. При этом в группе риска чаще оказываются пациентки молодого возраста из-за особенностей женского организма.

«Именно магнитно-резонансная томография является золотым стандартом диагностики, позволяя визуализировать очаги. Если исследование проводится с контрастированием, врач может определить остроту процесса и понять, насколько давно появились изменения. Сочетание старых и новых очагов в структуре мозга свидетельствует о прогрессировании заболевания, требующем специфической терапии», — пояснил Соков.

К причинам болезни врач отнес генетическую предрасположенность и перенесенные инфекции. Кроме того, спровоцировать ее могут сильные вирусные или бактериальные нагрузки, а также дефицитные состояния. Например, хроническая нехватка витаминов.

Врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская до этого говорила, что ранние признаки рассеянного склероза часто бывают неявными и легко списываются на усталость или стресс. Среди них внезапное онемение конечностей или участков лица, покалывание, слабость в руке или ноге, сильная утомляемость и неустойчивость при ходьбе.

Ранее врач ответил, как проявляется рассеянный склероз.

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