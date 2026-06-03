Врач ответил, как проявляется рассеянный склероз

Двигательные нарушения и внезапное ухудшение зрения могут быть симптомами рассеянного склероза. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова РУДН Петр Соков.

По его словам, патологический процесс запускается, когда иммунная система начинает атаковать клетки организма. При этом в группе риска чаще оказываются пациентки молодого возраста, что связано с особенностями женского организма.

«Магнитно-резонансная томография является золотым стандартом диагностики, позволяя визуализировать очаги. Если исследование проводится с контрастированием, врач может определить остроту процесса и понять, насколько давно появились изменения. Сочетание старых и новых очагов в структуре мозга свидетельствует о прогрессировании заболевания, требующем специфической терапии», — пояснил Соков.

Он добавил, что причинами недуга могут выступать генетическая предрасположенность и перенесенные инфекции.

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха Валерий Литвинов до этого говорил, что в начале развития рассеянного склероза есть риск не заметить первые симптомы заболевания. Они, как правило, очень разнообразны и проявляются внезапно.

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