Названы самые ранние признаки рассеянного склероза

Ранние признаки рассеянного склероза часто бывают неявными и легко списываются на усталость или стресс. Среди них внезапное онемение конечностей или участков лица, покалывание, слабость в руке или ноге, сильная утомляемость и неустойчивость при ходьбе. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

Еще один частый сигнал, по ее словам, — проблемы со зрением: затуманивание, снижение остроты, ощущение «шторки» или выпадение части поля зрения на один глаз, а также двоение.

Если вышеназванные симптомы держатся больше суток, повторяются или усиливаются, Чудинская посоветовала срочно обратиться к специалисту. Чем раньше начать обследование, тем больше шансов подтвердить диагноз на ранней стадии и замедлить развитие болезни.

11 июня в России отмечается День рассеянного склероза. Любители морских путешествий и исследователи глубин отдают дань уважения Жаку-Иву Кусто. По народному календарю — Феодосья Колосятница, самое время собирать первые боровики. Православные христиане вспоминают святителя Луку, а католики — святого Варнаву. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 11 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам объяснили, когда постоянная усталость может быть симптомом неизлечимой болезни.