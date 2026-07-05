В России нашли способ строительства деревянных многоквартирных домов

Деревянные дома необычной шестиугольной формы, способные пережить землетрясение в 7–8 баллов, оказались перспективной альтернативой бетону в сейсмически активных и отдаленных районах, показало исследование ученых Пермского Политеха. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Авторы работы под руководством кандидата технических наук, доцента кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение» ПНИПУ Ольги Третьяковой изучили конструктивный потенциал CLT-панелей — перекрестно-клееной древесины. Этот материал получают, склеивая слои доски крест-накрест: в итоге получается плита, которая работает как единый жёсткий элемент. CLT в 5 раз легче бетона, монтируется значительно быстрее и обладает высокими теплоизоляционными свойствами.

Ключевая новинка — переход от привычных прямоугольных зданий к многогранным, прежде всего шестиугольным. Шесть граней равномерно распределяют ветровую и сейсмическую нагрузку: у прямоугольного здания ветер бьет во всю плоскую стену, а у шестиугольного — в угол, который отклоняет поток. Расчёты показали, что такие конструкции выдерживают подземные толчки интенсивностью 7–8 баллов по шкале МСК-64.

Авторы предложили использовать платформенный тип строительства: каждый этаж опирается на перекрытие предыдущего, как стопка дисков. Дополнительный приём — смещение этажей относительно друг друга по кругу, что напоминает структуру молекулы ДНК. Это усиливает крутильную жесткость всей башни.

Исследователи разработали три конструктивных варианта: монолитный CLT-ствол, модульный из отдельных панелей и гибридный с деревянным каркасом. Все три допускают возведение зданий высотой до 9 этажей без изменения фундамента.

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