Ученые назвали самое глубокое озеро в Центральной России

Ученые Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН установили, что озеро Белое в Рязанской области является самым глубоким в Центральном федеральном округе. Об этом РИА Новости сообщили в институте.

По итогам исследований специалисты выяснили, что глубина озера достигает 54 метров ниже уреза воды. В институте отметили, что этот показатель значительно превышает известные ранее максимальные глубины озер Центральной России. Для сравнения ученые привели озеро Глубокое в Московской области, глубина которого составляет 31 метр.

Помимо изучения рельефа дна специалисты выполнили гидрологическое зондирование и гидрохимический мониторинг. По их словам, в ходе работ было зафиксировано редкое природное явление: весеннее перемешивание вод сработало как естественный фильтр. Исследователи подчеркнули, что это открытие имеет значение не только для науки, но и для экологического мониторинга.

В Институте океанологии РАН сообщили, что намерены продолжить исследования озера. Первую установку гидрологического оборудования на водоеме ученые планируют провести в начале осени.

Ранее сообщалось о первом обнаружении хищной амазонкой медузы в российском регионе.