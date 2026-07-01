В российском регионе впервые обнаружили медузу-хищника из Амазонки

В акватории Астраханской области впервые обнаружили медузу-хищника из вод Амазонки. Об этом сообщил Институт океанологии РАН в Telegram-канале.

Ученые отметили, что животное нашли в акватории Приволжского Затона. После морфологического анализа выяснилось, что это оказалась представительница пресноводных медуз Craspedocusta sowerbii (Краспедокуста сауэрби), которые входят в список «100 опасных инвазивных видов России».

«Это хищник — краспедокуста активно питается зоопланктоном. Массовое выедание зоопланктона способно подорвать кормовую базу молоди планктоядных рыб, что нанесет удар по популяциям осетровых и других ценных видов Каспия», — говорится в сообщении.

В институте предположили, что медуза могла попасть в Астраханскую область через три пути: естественный дрейф вниз по течению реки Волга, с балластными водами судов или через миграцию водоплавающих птиц. При этом краспедокусту уже встречали в водах Иркутской, Московской, Твверской и Нижегородской областей, а также в реке Дон и в Башкортостане.

Найденный образец уже законсервировали. В ближайшее время его отправят в профильную лабораторию головного института для подтверждения вида методом генетического анализа. Ученые планируют оценить численность вида в Приволжском Затоне, изучить его распространение в других городских водоемах Астрахани, а также спрогнозировать дальнейшее расселение по Волге и влияние на нерестилища.

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