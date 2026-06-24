Стало известно, как часто россияне смотрят короткие видео на работе

Более половины (51%) российских сотрудников скрывают, что смотрят короткие видео во время работы, и лишь 9% респондентов спокойно относятся к просмотру роликов при начальстве. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом психотерапии «Ясно» и сервисом выбора работы «Буду» (есть у «Газеты.Ru»).

Исследование показало, что 53% сотрудников смотрят короткие видео несколько раз в течение рабочего дня, а почти каждый четвертый (23%) из них открывает их несколько раз в час. При этом каждый второй работник (51%) старается скрывать эту привычку от коллег и руководителей. Лишь 9% респондентов сообщили, что спокойно относятся к просмотру роликов при начальстве.

Чаще всего сотрудники выделяют время на просмотр видео во время обеда (43%). Еще 42% признались, что открывают ролики, когда не могут приступить к сложной задаче, а 32% делают это к концу рабочего дня, когда чувствуют усталость.

Большинство опрошенных (82%) тратят на просмотр коротких видео не более 30 минут в день. 15% сотрудников проводят за просмотром роликов более получаса в течение рабочего дня, а 4% признались, что вовсе не смотрят такой контент во время работы. Самыми популярными форматами видео оказались: смешные эпизоды (58%), ролики с животными (39%) и лайфстайл-контент (32%).



Для большинства сотрудников ролики стали способом переключиться и ненадолго отвлечься от работы: об этом сообщили 58% респондентов. Каждый второй (51%) из них обращается к ним из-за скуки. Еще треть (26%) признались, что короткие видео помогают им снять усталость. При этом многие признают, что используют такой способ отдыха неосознанно. Так, 34% сотрудников рассказали, что автоматически тянутся к телефону и начинают листать ролики без специального намерения.

Интересно, что самоощущение опрошенных после просмотра роликов остается неоднозначным. С одной стороны, 41% опрошенных после просмотра чувствуют прилив хорошего настроения. С другой, — почти столько же (40%) испытывают раздражение или чувство вины из-за потраченного времени. Как отмечают 35% работников, короткие видео действительно помогают в борьбе со стрессом — но иногда, а 26% видят их эффективность только в моменте.



Если рассматривать общее влияние коротких видео на продуктивность, то 37% опрошенных оценивают их нейтрально: не видят в них ни пользы, ни вреда. Однако 44% признают, что ролики в той или иной степени мешают работе и затрудняют концентрацию. Пользу для собственной эффективности от такого способа переключения видят только 20% сотрудников.

«Тот факт, что 42% сотрудников чаще открывают короткие видео перед сложной задачей, говорит не столько о любви к развлекательному контенту, сколько о стремлении снизить уровень внутреннего напряжения. Когда задача кажется трудной или неопределенной, мозг естественным образом ищет более простой и быстрый источник положительных эмоций. Именно поэтому после просмотра роликов люди нередко одновременно испытывают и улучшение настроения, и чувство вины за потерянное время. Такой механизм сам по себе не опасен, однако если он становится основной стратегией совладания со стрессом, человеку все сложнее возвращаться к задачам, требующим концентрации и усилий» ,— пояснила директор клиентской поддержки сервиса «Ясно» Мария Игнатьева.

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