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Общество

Пьяный петербуржец спалил дом-памятник

МВД: пьяный петербуржец бросил сигарету в доме Ропса и спалил здание

В Санкт-Петербурге задержали 34-летнего местного жителя, которого подозревают в причастности к пожару в доме Ропса — памятнике архитектуры регионального значения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, пьяный мужчина зашел в здание и закурил. Предварительно, именно непотушенная сигарета стала причиной возгорания, полностью уничтожившего исторический особняк. Подозреваемого доставили в отдел полиции, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пожар в двухэтажном деревянном здании на Петровской косе, которое в последнее время не эксплуатировалось, произошел 6 июля около 14:00. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и экстренные службы. К вечеру возгорание было полностью ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал, однако памятник архитектуры оказался в значительной степени уничтожен огнем.

В администрации Петроградского района напомнили, что дом был построен в 1880-х годах управляющим акционерного общества нефтеперегонных заводов «Ропс и К» Уильямом Ропсом, который арендовал Петровскую косу и возвел там семейный особняк и нефтеперегонный завод. Позднее его сын Эрнест перестроил дом, придав ему архитектурный облик, сохранившийся до последнего времени.

Ранее крупный пожар произошел в ангаре во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

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