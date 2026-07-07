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Общество

В Екатеринбурге мать отправила дочь на встречу с педофилом, который писал ей в соцсетях

Baza: екатеринбурженка переписывалась с педофилом и отправила на встречу дочь
Shutterstock

Дочь обвинила жительницу Екатеринбурга в том, что женщина пособничала педофилу. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, россиянка хотела контролировать то, как ее 12-летняя дочь проводит время в соцсетях, поэтому создала ей страницу. Сама девочка быстро перестала ею пользоваться, а мать продолжала вести профиль.

В какой-то момент «школьнице» написал взрослый мужчина, делавший непристойные предложения. Мать стала активно вести с ним переписку на личные темы, прикидываясь ребенком.

Позже собеседник завел разговор о личной встрече. На нее женщина отправила дочь, заявив, что новый знакомый поможет записаться в кружок. На встрече россиянин сначала домогался ребенка, затем изнасиловал.

Несовершеннолетняя смогла сбежать. Несмотря на испуганный вид ребенка, мать не задавала вопросов и ушла спать. Такие встречи с педофилом, по данным канала, происходили регулярно.

Спустя время пострадавшая обратилась к волонтерам, они направили заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре няню обвинили в съемке непристойных видео с двухлетней подопечной.

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