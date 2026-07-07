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Общество

Во Владивостоке проверят данные о возможном разливе нефтепродуктов

Приморская прокуратура проводит проверку из-за возможного разлива нефтепродуктов
Telegram-канал «Экология Якутии»

Старший помощник Амурского бассейнового природоохранного прокурора по взаимодействию со СМИ Вера Гринченко сообщила РИА Новости, что природоохранная прокуратура проводит проверку возможного разлива нефтепродуктов в акватории Владивостока.

До этого в сети появилось видео, снятое в районе Эгершельд у торгового порта Владивостока. На кадрах видно масляное радужное пятно протяженностью несколько сотен метров. Автор видео указал на характерный запах нефтепродуктов.

»[Проверка] проводится», — отметила Гринченко.

2 апреля жители коттеджного поселка «Лесной пейзаж 1», находящегося в Новой Москве (Троицкий административный округ), заявили о разливе нефтепродуктов. В местной ливневой системе была видна масляная пленка. Жители жаловались на едкий запах топлива, на удушье и резь в горле.

24 апреля оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Туапсе продолжают ликвидировать разлив нефтепродуктов. Вода в реке Туапсе поднялась на фоне проливных дождей. В связи с этим произошел перелив нефтепродуктов через ранее выставленные боновые заграждения. В русле реки, ниже по течению, организовали сбор нефтепродуктов, которые попали в акваторию моря, а также на береговую линию, рассказал оперштаб.

Ранее эколог оценил последствия разлива нефти в Туапсе и начала «нефтяных дождей».

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