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В Польше перед памятной датой появились листовки с Бандерой

РИА Новости: украинские беженцы расклеили в Польше плакаты с Бандерой
Shutterstock

Накануне Дня памяти жертв Волынской резни, который отмечается 11 июля, в Польше появились плакаты с портретом лидера «Организации украинских националистов» (организация запрещена в России) Степана Бандеры. Об этом РИА Новости сообщил представитель подпольного движения Stop Grave.

По его словам, участники движения передали агентству фотографии листовок. На них изображен Степан Бандера с подписью «наш герой», а также президент Польши Кароль Навроцкий, в отношении которого использованы оскорбительные надписи.

До этого в сейме Польши заявляли, что украинские националисты распространяют в социальных сетях антипольский контент, связанный с историей «Организации украинских националистов» и «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России).

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление, согласно которому 11 июля объявлено Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей Второй Польской Республики в 1943–1945 годах. Согласно официальной позиции польской стороны, массовые убийства польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств Второй Польской Республики в 1939–1945 годах совершались сторонниками ОУН–УПА.

20 июня 2026 года президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за решения Киева присвоить бригаде Вооруженных сил Украины имя пособников нацистов, устроивших Волынскую резню. Тем не менее Польша продолжает поддерживать Украину, в том числе снабжать ее оружием. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше объявили Украину «врагом польского народа».

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