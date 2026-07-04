Хронический стресс и давление разрушают зрение, заявил врач

Хронический стресс и постоянное повышенное давление — серьезная угроза для зрения, которую многие недооценивают, рассказал «Газете.Ru» Игорь Азнаурян, профессор, доктор медицинских наук, основатель Объединения детских глазных клиник «Ясный взор».

«Глаз — это орган сосудов. Нет здоровых сосудов — нет здоровых глаз. Современные технологии дают результат, но состояние сосудов — фундамент здоровья глаз», — объясняет он.

При хроническом стрессе вегетативная нервная система работает на пределе. Сосуды сужаются, давление растет. Артериальная гипертензия бьет по каждому сосуду, а сосуды сетчатки — одни из самых уязвимых. При длительной некомпенсированной гипертонии на глазном дне формируется гипертоническая ангиопатия: артерии сужаются, вены расширяются, зрение постепенно снижается.

Острые состояния — окклюзии.

«Это закупорка артерии или вены сетчатки. Кровоток блокируется, нейроны начинают гибнуть за несколько часов. Провоцирующий фактор — резкий скачок давления на фоне стресса. Восстановить зрение удается не всегда. Счет идет на часы, — предупреждает эксперт. — Игнорировать гипертонию, списывая ее на «нервы», — серьезная ошибка».

Есть и то, что многих удивляет: внезапно возникшее косоглазие у взрослых. По данным ВОЗ, с той или иной формой сталкиваются до 5% взрослых. Стресс не вызывает косоглазие у здорового человека. Но он выступает как спусковой механизм — запускает процесс, который уже был подготовлен. За внезапным косоглазием у взрослого почти всегда стоит скрытая проблема — сосудистая или неврологическая. Глазодвигательный нерв чувствителен к гипоксии. При скачкe давления или на фоне стресса возникает спазм сосудов, питающих нервы.

«Развивается ишемия нерва. Он перестает проводить импульс к мышце глаза, возникает парез — частичный паралич. Глаз косит. Особенно коварна временная форма: в момент стресса глаз косит, человек успокоился — глаз вернулся на место. Это создает ложное ощущение безопасности. Но такой «мерцающий» страбизм говорит, что компенсаторные возможности на пределе. Рано или поздно дефект станет постоянным», — объясняет врач.

Если внезапно возникли проблемы со зрением — будь то косоглазие, ухудшение четкости или другие симптомы — не ждите.

«Хронический стресс и неконтролируемые скачки давления разрушают зрение, поскольку глаз критически зависит от кровообращения, — резюмирует Азнаурян. — Длительная гипертония ведет к кислородному голоданию сетчатки, а резкий скачок может за считанные часы вызвать сосудистую катастрофу, после которой зрение часто не восстанавливается».

Ранее офтальмолог перечислила привычки, которые портят зрение детей.