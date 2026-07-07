Профессор рассказала о самых полезных активностях для здоровья глаз

Наибольшую пользу для здоровья глаз принесет умеренная физическая активность, которая сочетает нагрузку и нахождение при естественном дневном освещении, например, пешие и велосипедные прогулки, скандинавская ходьба, бег трусцой, плавание и различные спортивные игры на открытом воздухе (бадминтон и настольный теннис). Об этом «Москве 24» рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

По ее словам, дневной свет помогает стимулировать выработку дофамина в сетчатке, что замедляет прогрессирование близорукости, особенно у детей и подростков. В связи с этим для профилактики развития и прогрессирования миопии полезно находиться на улице не менее двух часов в день.

Врач добавила, что умеренные аэробные нагрузки улучшат кровообращение, в том числе микроциркуляцию в тканях глаза, что способствует лучшему обеспечению кислородом сетчатки и зрительного нерва. Помимо этого, это положительно влияет на общее состояние сосудистой системы.

«Кроме того, на улице человек постоянно переводит взгляд с ближних объектов на дальние. Такая естественная тренировка снижает зрительное напряжение после длительной работы за компьютером или использования смартфона», – пояснила Шилова.

Врач-офтальмолог Екатерина Сороколад до этого рассказала «Газете.Ru», что сетчатка — одна из самых метаболически активных тканей организма. Без правильных нутриентов со временем падает четкость и появляются возрастные изменения.

Ранее врач заявила, что хронический стресс и давление разрушают зрение.