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Врач назвала продукты, которые реально защищают зрение

Офтальмолог Сороколад: морковь по-корейски полезнее свежей для зрения
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Сетчатка — одна из самых метаболически активных тканей организма. Без правильных нутриентов со временем падает четкость и появляются возрастные изменения, рассказала «Газете.Ru» Екатерина Сороколад, врач-офтальмолог офтальмологического центра «Зрение».

Главный пункт «тарелки для глаз» — лютеин и зеаксантин. Эти каротиноиды работают как природный солнцезащитный фильтр: накапливаются в центральной зоне сетчатки, гасят свободные радикалы и поглощают синий свет. Дефицит — один из факторов возрастной макулярной дегенерации, главной причины потери центрального зрения у людей старше 60 лет. Источники: шпинат, петрушка, брокколи, кукуруза, яичный желток. Достаточно порции зелени и одного желтка в день.

Второй ключевой нутриент — омега-3 жирные кислоты (EPA и DHA). Они встраиваются в мембраны клеток сетчатки, поддерживают ее работу и улучшают качество слезной пленки. Лучший источник — жирная морская рыба: лосось, скумбрия, сельдь. Двух-трех порций по 150 г в неделю достаточно. Растительные источники работают слабее: усваивается не больше 5–10%.

Витамин A нужен для образования родопсина — пигмента, отвечающего за сумеречное зрение. При дефиците развивается «куриная слепота». В готовом виде содержится в печени трески и яичном желтке. В растительной пище — бета-каротин (морковь, тыква, абрикосы).

«Жирорастворимая форма усваивается только с маслом, поэтому морковь по-корейски полезнее свежей», — поясняет врач.

Витамин C снижает риск катаракты на 30–40%. Источники: цитрусовые, киви, шиповник, квашеная капуста. Витамин E поддерживает мембраны клеток сетчатки — есть в орехах, семечках, авокадо.

Цинк нужен для работы ферментов сетчатки — его много в тыквенных семечках, говядине, печени. Селен — в бразильских орехах и морепродуктах. Вода: слезная пленка на 98% состоит из нее — норма около 30 мл на кг веса в сутки.

Аптечные добавки работают только при подтвержденном дефиците. Передозировка опасна: высокие дозы бета-каротина у курильщиков повышают риск рака легких, избыток витамина E — риск кровотечений.

«Правильная стратегия — сначала тарелка, а уже потом, после консультации с врачом, добавки. Регулярный осмотр у офтальмолога раз в год покажет реальное состояние сетчатки», — резюмирует Сороколад.

Ранее офтальмолог объяснила, как правильно удалить соринку из глаза и чего делать нельзя.

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