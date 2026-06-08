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Общество

Россиянку спасли из рабства в мошенническом кол-центре в Мьянме

РИА Новости: посольство РФ сообщило о спасении россиянки от мошенников в Мьянме
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Гражданка России освобождена из мошеннического колл-центра в Мьянме. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Янгоне.

Операцию по освобождению провели 6 июня совместными усилиями дипломатов, представителя МВД России во Вьетнаме (с аккредитацией в Мьянме и Лаосе) и местной полиции.

Сейчас женщина находится в депортационном центре и поддерживает контакт с российской стороной. Ее возвращение на родину организуют через Таиланд при содействии сотрудников посольства РФ в Бангкоке после согласования даты.

В кол-центр женщина попала в апреле по приглашению о трудоустройстве за рубежом. Она самостоятельно прибыла в Янгон из Таиланда, после чего ее доставили в район города Мьявади в Каренской национальной области. Там женщину принуждали к участию в мошеннической деятельности под угрозой физического насилия. В начале июня россиянке удалось связаться с дипломатами и попросить о помощи.

Посольство в очередной раз призвало сограждан проявлять бдительность при поиске работы в странах Индокитая и напомнило, что наличие трудовой визы является обязательным условием, но обещание работодателя помочь с ее оформлением отнюдь не является гарантией его добросовестности.

Ранее в МВД объяснили, почему одних россиян мошенники атакуют чаще других.

 
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