Спасатели нашли исчезнувшую в Магаданской области группу туристов

Спасатели обнаружили пропавших в Магаданской области туристов. Об этом со ссылкой на Главное управление МЧС по региону сообщает РИА Новости.

Группа из пяти человек была найдена на реке Армань в 30 км от места окончания маршрута. В настоящее время туристы оперативно доставлены на вертолете в Магадан, их здоровью ничего не угрожает.

Как стало известно, группа не вернулась в указанный срок из‑за чрезвычайной ситуации. Лодка туристов оказалась под водой вместе со спутниковым телефоном, поэтому сигнал бедствия подать не удалось.

6 июля стало известно об исчезновении зарегистрированной группы туристов, которая сплавлялась по рекам Иганджа и Армань. В назначенное время туристы не завершили маршрут. Для проведения поисковых работ к месту предполагаемого туристического маршрута отправились сотрудники поисково-спасательного отряда и специалист беспилотной авиации.

Ранее в Красноярском крае семейная пара пропала во время сплава.